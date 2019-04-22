Стало відомо, скільки у Києві народилося немовлят у день виборів



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Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

У неділю, 21 квітня, у день другого туру виборів президента України в Києві народилось 50 дітей. Про це повідомила речниця Департаменту охорони здоров'я міської адміністрації Києва Наталя Вишневська.

«Усього народилось вчора 50 дітей, з низ 28 хлопчиків та 22 дівчинки», - сказала вона в коментарі УНН.

Нагадаємо, у день виборів президента України 31 березня в Києві народилось 46 дітей - 31 хлопчик, 15 дівчаток; з них – дві двійні.

Того дня на одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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