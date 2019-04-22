Стало відомо, скільки у Києві народилося немовлят у день виборів
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Розсилка
Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток
У неділю, 21 квітня, у день другого туру виборів президента України в Києві народилось 50 дітей. Про це повідомила речниця Департаменту охорони здоров'я міської адміністрації Києва Наталя Вишневська.
«Усього народилось вчора 50 дітей, з низ 28 хлопчиків та 22 дівчинки», - сказала вона в коментарі УНН.
Нагадаємо, у день виборів президента України 31 березня в Києві народилось 46 дітей - 31 хлопчик, 15 дівчаток; з них – дві двійні.
Того дня на одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину.
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Зеленський Володимир Олександрович73.15%
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Порошенко Петро Олексійович24.52%
Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.
Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.
Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, канцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.
Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.
Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.