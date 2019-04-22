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    Стало відомо, скільки у Києві народилося немовлят у день виборів

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    Стало відомо, скільки у Києві народилося немовлят у день виборів

    Хлопчиків народилося більше, ніж дівчаток

    У неділю, 21 квітня, у день другого туру виборів президента України в Києві народилось 50 дітей. Про це повідомила речниця Департаменту охорони здоров'я міської адміністрації Києва Наталя Вишневська.

    «Усього народилось вчора 50 дітей, з низ 28 хлопчиків та 22 дівчинки», - сказала вона в коментарі УНН.

    Нагадаємо, у день виборів президента України 31 березня в Києві народилось 46 дітей31 хлопчик, 15 дівчаток; з них – дві двійні. 

    Того дня на одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину.

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.15%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.52%

    Нагадаємо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

    Зеленського з перемогою уже привітав прем’єр-міністр України Володимир Гройсманканцлер Австрії Себастьян Курц і президент Польщі Анджей Дуда.

    Президент США Дональд Трамп в телефонній розмові з Володимиром Зеленським пообіцяв, що США і надалі підтримуватимуть зусилля України щодо відновлення територіальної цілісності.

    Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

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