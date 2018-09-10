Рені відсвяткувало свій 470-й день народження парадом колясок і дружнім турніром з боксу



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У 2018 року виповнилося 470 років з того моменту, як Рені був вперше згаданий в письмових джерелах і за традицією у другу суботу вересня місто відсвяткувало свої іменини

До «круглої» дати для городян підготували різноманітну програму, на будь-який смак і колір.

З ранку відбулися офіційні заходи: молебень у Свято-Вознесенському соборі, флешмоб «Мир над Україною» біля погруддя Т.Г. Шевченко, покладання квітів до пам'ятника «Ніхто не забутий, ніщо не забуте, відкриття пам'ятного знака« Планета Рені ».

З 11 години дня в парку «Перемоги», і на прилеглій до нього вулиці 28 Червня, почалася «розважальна» частина свята. Ренійці і гості міста могли послухати виступ духового оркестру та постріляти в тирі, ознайомитися з історією Рені в фотографіях, картах і документах, розміщених на спеціальних стендах і отримати майстер клас з плетіння косичок, подивитися дружній турнір з боксу і помилуватися картинами Ренійський художників, ознайомитися з військовою технікою та озброєнням і зіграти в шашки і шахи, і багато, багато іншого.

Відразу після обіду центр свята перемістився на площу «Перемоги». Для початку будь-який бажаючий зміг покуштувати наваристою юшки. А підкріпивши сили насолодитися флешмобом «Подорож у часі», в якому взяли участь команди від усіх шкіл міста та сіл Ренійського району. Кульмінацією свята став парад дитячих колясок.

Завершили свято виступи професійних танцюристів і музикантів, і, звичайно ж, дискотека та святковий феєрверк.

Джерело: ilikenews.com.ua