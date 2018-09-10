Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)

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На Андріївському узвозі цілий день проходили вистави, виставки, концертри та ін.

День народження однієї з найзнаменитіших вулиць Києва - Андріївського узвозу - став справжнім святом для киян і гостей міста.

Гості фестивалю могли послухати музику, яку виконували прямо з балконів, взяти участь в різноманітних майстер-класах, екскурсіях, подивитися невеликі театральні постановки під відкритим небом.

Екскурсії, майстер-класи, театральні вистави, нові виставки, концерти проходили тут цілий день.

Бажаючі також могли взяти участь в квестах, поспілкуватися з художниками, і навіть безкоштовно підстригтися чи поворожити на картах і рунах.

На свято прийшло чимало людей. В інтерв'ю 44.ua кияни розповіли, за що вони люблять Андріївський узвіз:

- Тут завжди багато цікавих людей і багато цікавих подій

- Ми любимо Андріївський за його картини, за атмосферу дитинства

- Тут затишно, тихо, красиво і спокійно

- Шматочок старовинного Києва, який ще живе. Якщо всюди починають знищувати і псувати, то узвіз ще живе, і це прекрасно.

Як повідомлялося, 9 вересня із 10:00 до 22:00 кияни вперше відсвяткували День народження найулюбленішої вулиці міста – Андріївського узвозу.