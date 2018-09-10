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    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)

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    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    Як Андріївський узвіз відсвяткував свій День народження (фото, відео)
    • Розсилка

    На Андріївському узвозі цілий день проходили вистави, виставки, концертри та ін.

    День народження однієї з найзнаменитіших вулиць Києва - Андріївського узвозу - став справжнім святом для киян і гостей міста.

    Гості фестивалю могли послухати музику, яку виконували прямо з балконів, взяти участь в різноманітних майстер-класах, екскурсіях, подивитися невеликі театральні постановки під відкритим небом.

    Екскурсії, майстер-класи, театральні вистави, нові виставки, концерти проходили тут цілий день.

    Бажаючі також могли взяти участь в квестах, поспілкуватися з художниками, і навіть безкоштовно підстригтися чи поворожити на картах і рунах.

    На свято прийшло чимало людей. В інтерв'ю 44.ua кияни розповіли, за що вони люблять Андріївський узвіз:

    - Тут завжди багато цікавих людей і багато цікавих подій

    - Ми любимо Андріївський за його картини, за атмосферу дитинства

    - Тут затишно, тихо, красиво і спокійно

    - Шматочок старовинного Києва, який ще живе. Якщо всюди починають знищувати і псувати, то узвіз ще живе, і це прекрасно.

    Як повідомлялося, 9 вересня із 10:00 до 22:00 кияни вперше відсвяткували День народження найулюбленішої вулиці міста – Андріївського узвозу.

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