Мешканцям Одеси та області пропонують добровільно здавати зброю



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На Одещині продовжується операція «Зброя»

Під час відпрацювання поліцейські перевіряють умови зберігання зареєстрованої громадянами зброї, проводять профілактичні бесіди з метою запобігання його незаконного обігу.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеські йобласті, повідомляє «Главком».

Під час одного з таких заходів до дільничного офіцера поліції Таїровського відділення поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила, що її чоловік, який на цей час є померлим, зберігав зброю. Одеситка добровільно видала поліцейському два газових пістолета, 54 патрона 5,6 мм и 22 патрона калібру 8 мм, інші запасні предмети, а також глушник

На даний час проводиться перевірка, вказані предмети направлені для проведення експертного дослідження.

Правоохоронці нагадують, що згідно з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, незаконне носіння, зберігання, придбання, передача або збут зазначених предметів без передбаченого законом дозволу несе за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Громадяни, які добровільно звертаються до поліції з метою здачі вказаних предметів звільняються від кримінальної відповідальності.

З питань добровільної здачі зброї можна звертатися до Київського відділу поліції за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 15-А. Адреса Таїровського відділення поліції: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 170-А.