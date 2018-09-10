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    Мешканцям Одеси та області пропонують добровільно здавати зброю

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    Мешканцям Одеси та області пропонують добровільно здавати зброю

    На Одещині продовжується операція «Зброя»

    Під час відпрацювання поліцейські перевіряють умови зберігання зареєстрованої громадянами зброї, проводять профілактичні бесіди з метою запобігання його незаконного обігу.

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеські йобласті, повідомляє «Главком».

    Під час одного з таких заходів до дільничного офіцера поліції Таїровського відділення поліції звернулась місцева жителька, яка повідомила, що її чоловік, який на цей час є померлим, зберігав зброю. Одеситка добровільно видала поліцейському два газових пістолета, 54 патрона 5,6 мм и 22 патрона калібру 8 мм, інші запасні предмети, а також глушник

    На даний час проводиться перевірка, вказані предмети направлені для проведення експертного дослідження.

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    Мешканцям Одеси та області пропонують добровільно здавати зброю
    Мешканцям Одеси та області пропонують добровільно здавати зброю
    Мешканцям Одеси та області пропонують добровільно здавати зброю

    Правоохоронці нагадують, що згідно з ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, незаконне носіння, зберігання, придбання, передача або збут зазначених предметів без передбаченого законом дозволу несе за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Громадяни, які добровільно звертаються  до поліції з метою здачі вказаних предметів звільняються від кримінальної відповідальності. 

    З питань добровільної здачі зброї можна  звертатися до Київського відділу поліції за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 15-А. Адреса Таїровського відділення поліції: м. Одеса, Люстдорфська дорога, 170-А.

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