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    Як одесити День Європи відзначали

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    Одеса масштабно відсвяткувала День Європи

    День Європи в Одесі був багатий на події - концерти, відкриття регати, мегамарш, авіашоу. Різні виступу, акції та вікторини пройшли у всіх районах.

    Вперше в місті цей день відзначали з таким розмахом - майже як на 2 вересня. Хіба що салюту не було.

    І, здається, одесити із задоволенням прийняли нове свято і піддалися панує настрою свободи і дружелюбності.

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    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали
    Як одесити День Європи відзначали

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на День Європи у Вінниці завітало керівництво держави.

    Джерело: Думская

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