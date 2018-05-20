Як одесити День Європи відзначали

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Одеса масштабно відсвяткувала День Європи

День Європи в Одесі був багатий на події - концерти, відкриття регати, мегамарш, авіашоу. Різні виступу, акції та вікторини пройшли у всіх районах.

Вперше в місті цей день відзначали з таким розмахом - майже як на 2 вересня. Хіба що салюту не було.

І, здається, одесити із задоволенням прийняли нове свято і піддалися панує настрою свободи і дружелюбності.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на День Європи у Вінниці завітало керівництво держави.

Джерело: Думская