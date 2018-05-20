Як одесити День Європи відзначали
-
Розсилка
Одеса масштабно відсвяткувала День Європи
День Європи в Одесі був багатий на події - концерти, відкриття регати, мегамарш, авіашоу. Різні виступу, акції та вікторини пройшли у всіх районах.
Вперше в місті цей день відзначали з таким розмахом - майже як на 2 вересня. Хіба що салюту не було.
І, здається, одесити із задоволенням прийняли нове свято і піддалися панує настрою свободи і дружелюбності.
Читайте також
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що на День Європи у Вінниці завітало керівництво держави.
Джерело: Думская