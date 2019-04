За даними видання Euromaidan Press, Росія дуже рада бачити Володимира Зеленського як українського президента, але саме Україна буде розбиратися з наслідками цього поганого жарту

Володимир Жириновський, лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР), 3 квітня заявив, що його партія визнає українські вибори лише за умови, якщо переможцем стане Володимир Зеленський. Зламані документи його партії в 2014 році вказують на план, який приголомшуюче схожий на той, що використовувався в кампанії Зеленського. Про це пише Euromaidan Press.

Тож, за даними відання, коли 3 квітня лідер третьої партії Росії ЛДПР Жириновський заявив, що визнає українські вибори, тільки якщо переможе кандидат-комік Зеленський, це не стало несподіванкою.

Зрештою, під час виборчої кампанії російські ЗМІ зробили свого опонента, чинного президента Петра Порошенка, ключовою мішенню ненависних висловлювань, про що свідчать переважаючі настрої в російській соціальній мережі ВКонтакте. Причина цього полягає в тому, що Порошенко, який прийшов до влади після революції Євромайдану, яка усунула його проросійського попередника в 2014 році, зайняв тверду позицію проти Росії і, незважаючи на негативні наслідки російської окупації Криму і війни на Донбасі, вів Україну на захід.

Це змусило багатьох аналітиків припустити, що Росія воліє, щоб вибори виграв будь-хто, тільки не Порошенко. Разом з невиразними заявами Зеленського про Росію і тотальною недосвідченістю в політиці, можна припустити, що Зеленський є кращим кандидатом для величезного, агресивного сусіда України.

Про те, що має місце бути, принаймні як яскравий збіг обставин, так це план вибору когось, на кшталт Зеленського, який отримано нібито з серверів ЛДПР у вересні 2014 року.

Цей план, отриманий групою анонімних хакерів з серверів ЛДПР у транші 3 гБайт документів, розкриває російський політичний технологічний план, щоб залучити до українського парламенту партію на чолі з коміком. Це було розповсюджено знову після першого туру президентських виборів, який відбувся 31 березня 2019 року, журналістом Христо Грозевим.

