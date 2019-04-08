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    Політика

    Купрій відмовився називати прізвища учасників об’єднання «За Зеленського»

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    Купрій відмовився називати прізвища учасників об’єднання «За Зеленського»

    Поки що народний депутат запевняє, що до цього об’єднання уже «приєдналися кілька депутатів»

    Екс-кандидат у президенти, нардеп Віталій Купрій заявив про створення міжфракційного об'єднання «За Зеленського» у Верховній Раді. Однак скільки саме учасників і хто саме входить до цього об’єднання відмовився сказати. Про це він заявив на погоджувальній раді 8 квітня, повідомляє «Українська правда».

    «Не можу називати це. Бо я постійно в перемовинах, і вона (кількість – ред.) постійно збільшується», - сказав Купрій. 

    За його словами, метою створення цього об’єднання є «показати суспільству, що в парламенті є люди, які не підконтрольні Петру Порошенку, які проти узурпації влади, проти фальсифікації».

    Нагадаємо, сьогодні напочатку погоджувальної ради Віталій Купрій заявив про створення в парламенті депутатського об'єднання "За Зеленського".

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