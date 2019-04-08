Зеленський попросив МВС про охорону



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У другий тур голосування вийшли Зеленський і Порошенко

Радник голови МВС Іван Варченко нагадав, що до першого туру, в період агітації, правоохоронці «здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти»

Штаб кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням гарантувати кандидатові охорону.

Про це повідомив радник голови МВС Іван Варченко журналістам 8 квітня в Києві.

«До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти. Зараз по таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського», – сказав Варченко.

Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

Раніше повідомлялося, що Зеленський подякував главі МВС Арсену Авакову за те, що силовики не працювали на окремого кандидата в першому турі виборів.

Напередодні Зеленський висловив готовність до прямих переговорів з президентом Російської Федереції Володимиром Путіним.

Також він вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

Джерело: Радіо Свобода