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    Зеленський попросив МВС про охорону

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    <p>У другий тур голосування вийшли Зеленський і Порошенко</p> - Зеленський попросив МВС про охорону

    У другий тур голосування вийшли Зеленський і Порошенко

    Радник голови МВС Іван Варченко нагадав, що до першого туру, в період агітації, правоохоронці «здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти»

    Штаб кандидата у президенти України, шоумена Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ із проханням гарантувати кандидатові охорону.

    Про це повідомив радник голови МВС Іван Варченко журналістам 8 квітня в Києві.

    «До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев’ятьох кандидатів у президенти. Зараз по таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського», – сказав Варченко.

    Нагадаємо, за результатами першого туру виборів президента України, що відбувся 31 березня, у другий тур голосування виходять шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.

    Другий тур виборів відбудеться 21 квітня.

    Раніше повідомлялося, що Зеленський подякував главі МВС Арсену Авакову за те, що силовики не працювали на окремого кандидата в першому турі виборів.

    Напередодні Зеленський висловив готовність до прямих переговорів з президентом Російської Федереції Володимиром Путіним.

    Також він вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

    Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

    Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.

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    Джерело: Радіо Свобода

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