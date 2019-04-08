У Путіна прокоментували заяву Зеленського про «переговори»



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Путін вже готовий обговорювати із Зеленським проблемні питання

Спікер Путіна зазначив, що «ситуацію на Донбасі повинні врегулювати самі українці, а Москва не є стороною конфлікту»

Президент Росії Володимир Путін відкритий до діалогу для вирішення всіх проблем, які стоять на порядку денному. Так прокоментував слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського про готовність до зустрічі з главою РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС в понеділок, 8 квітня.

«Путін завжди відкритий для діалогу, за винятком ситуацій, коли цей діалог намагаються обрамити різними провокаціями, прикрасити диверсіями і так далі. У цьому випадку реакція Путіна вельми чітка, недвозначна і рішуча. Але при цьому президент Путін завжди був і залишається прихильником діалогу для вирішення тих проблем, які стоять на порядку денному», - сказав Пєсков.

При цьому прес-секретар президента РФ зазначив, що ситуацію на Донбасі повинні врегулювати самі українці, а Москва не є стороною конфлікту.

«Путін неодноразово говорив, що для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі, головне - це не діалог з Москвою, бо Москва не є учасницею цього конфлікту. Це внутрішньоукраїнський конфлікт, і його можуть вирішити самі українці, якщо вони будуть говорити один з одним», - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, напередодні Зеленський заявив про готовність вести переговори з Володимиром Путіним, але наголосив, що при цьому не може йтися про жертвування якимись територіями або людьми.

Зазначимо, що Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.