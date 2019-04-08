У Порошенка заявили, що він чекатиме Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня



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Петро Порошенко готовий до проведення дебатів

Раніше Зеленський заявив, що його дебати з Порошенком відбудуться на НСК «Олімпійський» 19 квітня

Глава парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що президент України Петро Порошенко чекає на кандидата на посаду глави держави, шоумена Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

«Від імені нашої фракції скажу, що ми сподіваємося вже найближчим часом отримати відповіді на всі ключові запитання, які цікавлять українське суспільство, на дебатах між кандидатами на посаду президента. До речі, Петро Порошенко чекає на Зеленського на дебати по суті - наголошую, по суті, і 14-го, і 19-го квітня. Як кажуть - стадіон, так стадіон», - сказано він на погоджувальній раді керівників фракцій і груп Верховної Ради в понеділок у Києві.

Раніше цього дня кандидат у президенти України, шоумен В.Зеленський заявив, що його дебати з нинішнім главою держави Порошенком відбудуться на НСК «Олімпійський» 19 квітня.

Як повідомлялося, 7 квітня Петро Порошенко у прямому ефірі на телеканалі «Україна» заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

Як повідомлялося, 7 квітня Петро Порошенко у прямому ефірі на телеканалі «Україна» заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

Сьогодні Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

Зазначимо, що Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.