«Цей крок не зупиняє ескалацію». Кулеба відреагував на відведення російських військ

Кулеба вимагає від РФ пояснень, навіщо стягували війська до кордонів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба позитивно оцінив заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо початку відведення російських військ від українських кордонів. Водночас, за його словами, цей крок поки не зупиняє військову ескалацію. Про це повідомили в МЗС України.

«Сама заява міністра Шойгу – позитивна подія. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт у цілому», – заявив міністр.

Також Кулеба додав, що окрім заяв, хотілось би «бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою й розвідкою НАТО».

Окрім того, міністр вимагає від РФ пояснень навіщо насправді потрібно було стягувати таку кількість військ до кордонів України.

«Ці війська не просто дійшли до нашого кордону й тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України. Росія як і раніше повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ й міжнародному співтовариству навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ із наступальним озброєнням на кордоні з Україною з такою надмірною чисельністю військ», – йдеться в повідомленні.

Кулеба також подякував міжнародним партнерам за рішучу реакцію на загострення конфлікту та наголосив, що це зіграло важливу роль у прийнятті Росією рішення про згортання «навчань».

Раніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що з 23 квітня Росія починає відведення військ Південного й Західного військових округів, які проводили навчання біля кордонів України і в окупованому Криму. За його словами, «цілі раптової перевірки досягнуті повністю».

РФ під приводом підготовки військових навчань стягувала до кордону з Україною і в окупований Крим війська й техніку. За даними МЗС України, Росія нарощувала війська вздовж українського кордону на трьох напрямках – на північному сході України, у Криму й на Донбасі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Путін відповів Зеленському.