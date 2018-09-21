Флешмоб «Велосипедом на роботу» пройшов в Одесі



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У заході прийняли участь декілька одеситів

Сьогодні напередодні загальноєвропейського «Дня без авто» в Одесі пройшов флешмоб # Bike2Work.

Брали участь в заході близько півсотні одеситів. На чолі з представником району, до якого відносяться, вони централізовано зібралися і колоною проїхали до «Книжці».

Для учасників флешмобу підготували конкурси, а також частування. Всі вони отримали в якості подарунка пам'ятні значки, а переможці конкурсів - сертифікат на тригодинну оренду велосипеда.

Джерело: Метроном