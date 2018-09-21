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    Літературний музей презентує художній альбом, присвячений Одесі

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    Літературний музей презентує художній альбом, присвячений Одесі

    В Одеському літературному музеї відбудеться презентація

    21 вересня 2018 року в Золотій залі Одеського літературного музею відбудеться презентація художнього альбому, випущеного до дня народження міста Одеси в рамках проекту «Мені тут знайоме кожне вікно...». 

    Початок - о 16:00. 

    В альбомі можна буде побачити знайомі кожному одеситу куточки рідного міста як на старих чорно-білих фотографіях «з минулих часів», так і на полотнах 37-ми відомих одеських художників. 

    Як розповіли організатори, ідея проекту - показати, що краса і привабливість Одеси не залежить ні від часу, ні від кольору, що кожен куточок нашого міста гарний і неповторний - як на чорно-білій фотографії, так і на полотні художника. 
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