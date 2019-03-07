Одесита-живодера, який знущався над кошенятами, засудили на тривалий термін



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Вирок суду - 7 років та 6 місяців позбавлення волі

Сьогодні, 07 березня, суд виніс вирок живодеру, який знущався над кошенятами. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

«Прокурор Одеської місцевої прокуратури №1 підтримував публічне обвинувачення у суді та довів провину чоловіка у повному обсязі», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обвинувачений мав непогашену судимість за скоєний до цього злочин. Раніше чоловік вже притягався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та умисне вбивство.

«Таким чином за обвинуваченням прокуратури судом його визнано винним та засуджено до 7 років та 6 місяців позбавлення волі», - додають у відомстві.

Нагадаємо, прокурори підтримували обвинувачення стосовно 37-річного підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами.

Мешканець Одеси знущався та викидав з вікон кошенят. Малят брали у волонтерів, знаходячи оголошення у соціальних мережах, де для кошенят шукали саме відповідальних господарів.