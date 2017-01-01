  1. Головна
  2. Фото
    Фото

    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі

    В цьому номері зупинялися Білл Клінтон, Майкл Джексон, Ріанна, Річард Бренсон, Білл Гейтс, Тоні Блер і король Саудівської Аравії.
    Найдорожчим готельним номером в світі є апартаменти Royal Penthouse Suite в готелі President Wilson в Женеві. Одна доба в цьому номері коштують 80 000 доларів. [GALLERY_BLOCK] За цю суму клієнт отримає весь восьмий поверх з 12-ма кімнатами площею тисячу шістсот сімдесят два квадратних метра. Президентський сьют складається з 4 спалень,
    • Сьогодні, 13:22
    • Розсилка

    В цьому номері зупинялися Білл Клінтон, Майкл Джексон, Ріанна, Річард Бренсон, Білл Гейтс, Тоні Блер і король Саудівської Аравії.

    Найдорожчим готельним номером в світі є апартаменти Royal Penthouse Suite в готелі President Wilson в Женеві. Одна доба в цьому номері коштують 80 000 доларів.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі
    80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі

    За цю суму клієнт отримає весь восьмий поверх з 12-ма кімнатами площею тисячу шістсот сімдесят два квадратних метра. Президентський сьют складається з 4 спалень, кількох віталень, бібліотеки, їдальні на 26 чоловік, конференц-зали, спортзалу, більярдної, джакузі і великої тераси з видом на Женевське озеро і Альпи.

    Безпеку гостям забезпечать співробітники охорони, інноваційна система безпеки, броньовані двері і куленепробивне скло. Крім того кожен постоялець отримає особистого помічника, дворецького, шеф-кухаря, окремий ліфт і вихід до вертолітного майданчику. В різний час в цьому номері зупинялися Білл Клінтон, Майкл Джексон, Ріанна, Річард Бренсон, Білл Гейтс, Тоні Блер і король Саудівської Аравії.

    Джерело: trinixy.ru

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ