80 тисяч доларів за добу. Як виглядає найдорожчий готельний номер у світі

В цьому номері зупинялися Білл Клінтон, Майкл Джексон, Ріанна, Річард Бренсон, Білл Гейтс, Тоні Блер і король Саудівської Аравії.

Найдорожчим готельним номером в світі є апартаменти Royal Penthouse Suite в готелі President Wilson в Женеві. Одна доба в цьому номері коштують 80 000 доларів. [GALLERY_BLOCK] За цю суму клієнт отримає весь восьмий поверх з 12-ма кімнатами площею тисячу шістсот сімдесят два квадратних метра. Президентський сьют складається з 4 спалень,



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В цьому номері зупинялися Білл Клінтон, Майкл Джексон, Ріанна, Річард Бренсон, Білл Гейтс, Тоні Блер і король Саудівської Аравії.

Найдорожчим готельним номером в світі є апартаменти Royal Penthouse Suite в готелі President Wilson в Женеві. Одна доба в цьому номері коштують 80 000 доларів.

За цю суму клієнт отримає весь восьмий поверх з 12-ма кімнатами площею тисячу шістсот сімдесят два квадратних метра. Президентський сьют складається з 4 спалень, кількох віталень, бібліотеки, їдальні на 26 чоловік, конференц-зали, спортзалу, більярдної, джакузі і великої тераси з видом на Женевське озеро і Альпи.

Безпеку гостям забезпечать співробітники охорони, інноваційна система безпеки, броньовані двері і куленепробивне скло. Крім того кожен постоялець отримає особистого помічника, дворецького, шеф-кухаря, окремий ліфт і вихід до вертолітного майданчику. В різний час в цьому номері зупинялися Білл Клінтон, Майкл Джексон, Ріанна, Річард Бренсон, Білл Гейтс, Тоні Блер і король Саудівської Аравії.

Джерело: trinixy.ru