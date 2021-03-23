Шевченко розповів про психологічні проблеми гравців «Динамо» й «Шахтаря»

Лідери провідних клубів переживають поразки в 1/8 фіналу Ліги Європи

24 березня збірна України проведе на «Стад де Франс» у Парижі перший матч відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти збірної Франції. Перед вильотом головний тренер нашої команди Андрій Шевченко у віртуальному режимі відповів на деякі запитання. Зокрема торкнувся теми важкості травми Тараса Степаненка і розповів, з якими проблемами зіштовхнулися лідери «Динамо» й «Шахтаря».

«Я сам був здивований, коли прочитав у пресі, що Тарас Степаненко не зможе відновитися до чемпіонату Європи, – розповів Шевченко. – Спілкувався з Тарасом буквально два тижні тому, говорив з лікарем «Шахтаря». Йому робили певні процедури, але його стан стабільний. Думаю, якщо коліно Тараса в майбутньому відреагує на ті навантаження, які він буде отримувати, – він буде грати з командою. За моєю інформацією, у нього все добре зараз.

Висновки після поразки в товариській грі з Францією (1:7) були зроблені. «4-го буде офіційний матч, там зовсім інша концентрація. Я поважаю цю команду, її гравців і мого друга головного тренера. Вони не просто так стали чемпіонами світу. У них добре підібраний склад, вправна команда. У нас є план на гру, не дивлячись на всі втрати: Степаненко, Циганков, Бесєдін – вони не готові, хоча ми на них розраховували. Андрій Ярмоленко під питанням. Але команда готується, у нас є задумки. Ми вперше будемо грати три офіційних гри у відборі поспіль, будемо готуватися на завтрашній матч.

Коли гравці приїжджають в збірну, вони мають забувати про вдалі і невдалі матчі за клуб. Це зовсім інший рівень. Футболісти зобов’язані перебудовуватися. Сподіваюся, гравці прислухаються до моїх слів. Останні два тижні для українського футболу були не зовсім приємними, є певний спад, особливо у лідерів «Динамо» й «Шахтаря». Думаю, це психологічні приблеми. Вони тимчасові, і футболісти будуть готові до матчів за національну збірну».

Матч між збірними України та Франції розпочнеться 24 березня о 21:45 за київським часом.