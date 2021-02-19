У Єгипті в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями

За даними ЗМІ, в автобусі перебувало до 60 пасажирів

За даними ЗМІ, в автобусі перебувало до 60 пасажирів

Аварія з українськими туристами сталася 19 лютого

У Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України, як мінімум, троє з них постраждали. Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter.

Аварія сталася в п’ятницю, 19 лютого, на трасі Шарм-ель-Шейх-Каїр. «Туристичний автобус потрапив у ДТП. Відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули посольства України в Єгипті взаємодіють із місцевими властями для надання консульської допомоги українським і з’ясування всіх обставин аварії», – повідомили в МЗС.

За даними ЗМІ, в автобусі перебувало до 60 пасажирів. Імовірно, водій автобуса не впорався з керуванням.

Раніше в Єгипті під час підводного плавання (снорклінгу) загадково померла українка. Жінка плавала під водою з чоловіком, а потім зникла. Чоловік відразу ж викликав рятувальників, але врятувати її не вдалося.

Нагадаємо, поблизу українсько-польського кордону у Раві-Руській на Львівщині застряг пасажирський автобус міжнародного сполучення. Через складні погодні умови люди опинилися в сніговій пастці. Надзвичайники відбуксирували пасажирський автобус із 18 людьми всередині.

У Борисполі на засніженій дорозі перекинувся мікроавтобус із людьми. Внаслідок автопригоди чотири особи отримали травми.