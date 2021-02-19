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    У Єгипті в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями

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    <span>За даними ЗМІ, в автобусі перебувало до 60 пасажирів</span> - У Єгипті в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями
    За даними ЗМІ, в автобусі перебувало до 60 пасажирів
    Фото з відкритих джерел

    Аварія з українськими туристами сталася 19 лютого

    У Єгипті сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса. Серед пасажирів були громадяни України, як мінімум, троє з них постраждали. Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в Twitter.

    Аварія сталася в п’ятницю, 19 лютого, на трасі Шарм-ель-Шейх-Каїр. «Туристичний автобус потрапив у ДТП. Відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Консули посольства України в Єгипті взаємодіють із місцевими властями для надання консульської допомоги українським і з’ясування всіх обставин аварії», – повідомили в МЗС.

    За даними ЗМІ, в автобусі перебувало до 60 пасажирів. Імовірно, водій автобуса не впорався з керуванням.

    Раніше в Єгипті під час підводного плавання (снорклінгу) загадково померла українка. Жінка плавала під водою з чоловіком, а потім зникла. Чоловік відразу ж викликав рятувальників, але врятувати її не вдалося.

    Нагадаємо, поблизу українсько-польського кордону у Раві-Руській на Львівщині застряг пасажирський автобус міжнародного сполучення. Через складні погодні умови люди опинилися в сніговій пастці. Надзвичайники відбуксирували пасажирський автобус із 18 людьми всередині.

    У Борисполі на засніженій дорозі перекинувся мікроавтобус із людьми. Внаслідок автопригоди чотири особи отримали травми.

    Теги: ДТП Єгипет туризм аварія Twitter
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