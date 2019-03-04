У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
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ДТП сталася на Чоколівському бульварі
У понеділок, 4 березня, в Києві на Чоколівському бульварі сталася ДТП за участю автомобіля BMW 530D.
Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.
За попередніми даними, п'ятеро арабів рухалися на автомобілі BMW 530D по Чоколівському бульвару в сторону вулиці Вадима Гетьмана. У салоні між водієм і пасажирами стався конфлікт, через що водій вийшов з машини на перехресті з вулицею Ушинського і пішов пішки. Його місце зайняв один з пасажирів. Однак уже через кілька десятків метрів чоловік не впорався з керуванням і влетів в ліхтарний стовп поруч з АЗС.
В результаті аварії постраждали чотири людини в салоні BMW. Одного з них у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини госпіталізували в лікарню швидкої допомоги.
Від удару об ліхтарний стовп автомобіль отримав серйозні пошкодження всієї передньої частини і моторного відсіку. Машинне мастило розлилося на тротуар.
На місці події працювали три екіпажі патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.
Нагадаємо, 2 березня у Києві на перетині вулиць Михайла Бойчука і Професора Підвисоцького сталася аварія за участю автомобіля Chevrolet Lacetti служби таксі Uber і двох кур'єрів Domino's Pizza на скутерах.