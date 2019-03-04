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    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)

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    Від удару об ліхтарний стовп автомобіль отримав серйозні пошкодження&nbsp; - У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    Від удару об ліхтарний стовп автомобіль отримав серйозні пошкодження 
    Фото: Інформатор

    ДТП сталася на Чоколівському бульварі

    У понеділок, 4 березня, в Києві на Чоколівському бульварі сталася ДТП за участю автомобіля BMW 530D.

    Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, п'ятеро арабів рухалися на автомобілі BMW 530D по Чоколівському бульвару в сторону вулиці Вадима Гетьмана. У салоні між водієм і пасажирами стався конфлікт, через що водій вийшов з машини на перехресті з вулицею Ушинського і пішов пішки. Його місце зайняв один з пасажирів. Однак уже через кілька десятків метрів чоловік не впорався з керуванням і влетів в ліхтарний стовп поруч з АЗС.

    В результаті аварії постраждали чотири людини в салоні BMW. Одного з них у важкому стані із закритою черепно-мозковою травмою та травмою грудної клітини госпіталізували в лікарню швидкої допомоги.

    Від удару об ліхтарний стовп автомобіль отримав серйозні пошкодження всієї передньої частини і моторного відсіку. Машинне мастило розлилося на тротуар.

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    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    У Києві BMW з арабами влетів у стовп: постраждали четверо (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці події працювали три екіпажі патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

    Нагадаємо, 2 березня у Києві на перетині вулиць Михайла Бойчука і Професора Підвисоцького сталася аварія за участю автомобіля Chevrolet Lacetti служби таксі Uber і двох кур'єрів Domino's Pizza на скутерах.

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