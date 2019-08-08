На Кільцевій у Києві Lanos влетів у Honda і загорівся (фото, відео)



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В результаті аварії у Lanos практично повністю знищена все передня частина Фото: Інформатор

За словами очевидців, водій Daewoo заходився в стані алкогольного сп'яніння

У середу, 7 серпня, у Києві на Кільцевій дорозі при в'їзді на Жулянський міст сталася аварія за участю автомобілів Daewoo Lanos і Honda Pilot. Від зіткнення Lanos загорівся.

ДТП сталася близько 23:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, водій Honda Pilot з жінкою-пасажиром в салоні рухався в крайній правій смузі руху по Кільцевій дорозі в сторону проспекту Леся Курбаса. Чоловік за кермом Honda пригальмував, потрапивши в невелику тягучку перед Жулянським мостом. У цей момент у позашляховик на швидкості влетів Daewoo Lanos.

Удар був такої сили, що моторний відсік Lanos загорівся. На щастя, пожежу вдалося швидко загасити підручними засобами.

Від зіткнення серйозні травми отримав чоловік, який був за кермом Daewoo і, за словами очевидців, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Водій не був пристебнутий і сильно вдарився грудьми об кермо, а головою об лобове скло. Медики терміново госпіталізували його в найближчу лікарню.

Водій і пасажирка Honda серйозних травм не отримали.

В результаті аварії у Lanos практично повністю знищена все передня частина, розбите лобове скло. У Pilot невеликі пошкодження задньої частини.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

Як повідомлялося, 7 серпня на Бориспільській окружній під Києвом сталася смертельна ДТП.