Багато пір'я та красивих дівчат. Як у Гондурасі відзначили ювілей міста Тегусігальпа



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Сьогодні Тегусігальпа - це третє за величиною місто Центральної Америки з населенням більше 1,68 млн жителів

Яскравим карнавалом відзначили 440-річчя міста Тегусігальпа в Гондурасі, заснованого іспанцями в 1578 році. Тисячі гондурасців вийшли на Бульвар Суйяпа, щоб взяти участь в барвистому параді з пір'ям, музикою і танцями.

Сьогодні Тегусігальпа - це третє за величиною місто Центральної Америки з населенням більше 1,68 млн жителів.

Назва Тегусігальпа походить з слів Тегус-гальпа мови індіанців науатль, що в перекладі означає «срібні пагорби». м. Тегусігальпа було засноване 29 вересня 1578 року на місці вже існуючого поселення індіанців.

Первісна назва міста була Сан-Мігель-де-Тегусігальпа-де-Ередіа. В той час це був центр срібних і золотих копалень.