Багато радості та помаранчевого кольору. Як проходить фестиваль «Сіндур Джатра» в Непалі
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Щороку вулиці непальського міста Бхактапур фарбуються в помаранчевий колір під час фестивалю «Сіндур Джатра».
Під час цього свята люди рясно посипають один одного порошком верміліон. Це яскравий червоний порошок, який традиційно використовують під час індуїстських релігійних і культурних церемоній.
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Також віруючі відзначають свято грою на традиційних барабанах, співом, танцями і перевезенням колісниць з різними божествами по місту. Цими ритуалами вони святкують прихід весни і Нового року.