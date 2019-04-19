Багато радості та помаранчевого кольору. Як проходить фестиваль «Сіндур Джатра» в Непалі



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Щороку вулиці непальського міста Бхактапур фарбуються в помаранчевий колір під час фестивалю «Сіндур Джатра».

Під час цього свята люди рясно посипають один одного порошком верміліон. Це яскравий червоний порошок, який традиційно використовують під час індуїстських релігійних і культурних церемоній.

Також віруючі відзначають свято грою на традиційних барабанах, співом, танцями і перевезенням колісниць з різними божествами по місту. Цими ритуалами вони святкують прихід весни і Нового року.