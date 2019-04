Непал запустив на орбіту свій перший супутник

Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями

Непалу вперше вдалося успішно запустити у космос власний дослідницький супутник.

«Дослідницький супутник, названий NepaliSat-1 був запущений із бази NASA у штаті Вірджинія», - йдеться у матеріалі.

Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями.

«Скромно розпочавши запуском NepaliSat-1, Непал увійшов у космічну еру. Хочу привітати усіх науковців та інституції, які були залучені до цього процеса від його зародження до запуску, покращивши таким чином репутацію нашої країни», - написав на своїй сторінці у мережі Twitter прем’єр-міністр Непалу Шарма Олі.

Though a humble beginning, with the launching of NepaliSat-1 Nepal has entered the Space-Era. I wish to congratulate all those scientists and institutions that were involved right from the development to its launching thereby enhancing the prestige of our country. pic.twitter.com/PpF1PIcQfa