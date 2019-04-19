  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Непал запустив на орбіту свій перший супутник

    • Розсилка
    Супутник NepaliSat-1 був запущений із бази NASA у штаті Вірджинія - Непал запустив на орбіту свій перший супутник
    Супутник NepaliSat-1 був запущений із бази NASA у штаті Вірджинія

    Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями

    Непалу вперше вдалося успішно запустити у космос власний дослідницький супутник.

    Про повідомляє Хinhuanet.

    «Дослідницький супутник, названий NepaliSat-1 був запущений із бази NASA у штаті Вірджинія», - йдеться у матеріалі.

    Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями.

    «Скромно розпочавши запуском NepaliSat-1, Непал увійшов у космічну еру. Хочу привітати усіх науковців та інституції, які були залучені до цього процеса від його зародження до запуску, покращивши таким чином репутацію нашої країни», - написав на своїй сторінці у мережі Twitter прем’єр-міністр Непалу Шарма Олі.

    Видання додає, що у Академії наук й технологій Непалу розповіли, що вже збирають в Непалі наземну станцію, яка прийматиме сигнали нового супутника.

    Нагадємо, 12 квітня ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A.

    До слова,  ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL, доставлений раніше SpaceX на орбіту, при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    технології космос Непал NASA Флорида
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ