Непал запустив на орбіту свій перший супутник



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Супутник NepaliSat-1 був запущений із бази NASA у штаті Вірджинія

Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями

Непалу вперше вдалося успішно запустити у космос власний дослідницький супутник.

Про повідомляє Хinhuanet.

«Дослідницький супутник, названий NepaliSat-1 був запущений із бази NASA у штаті Вірджинія», - йдеться у матеріалі.

Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями.

«Скромно розпочавши запуском NepaliSat-1, Непал увійшов у космічну еру. Хочу привітати усіх науковців та інституції, які були залучені до цього процеса від його зародження до запуску, покращивши таким чином репутацію нашої країни», - написав на своїй сторінці у мережі Twitter прем’єр-міністр Непалу Шарма Олі.

Though a humble beginning, with the launching of NepaliSat-1 Nepal has entered the Space-Era. I wish to congratulate all those scientists and institutions that were involved right from the development to its launching thereby enhancing the prestige of our country. pic.twitter.com/PpF1PIcQfa — K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) 18 апреля 2019 г.

Видання додає, що у Академії наук й технологій Непалу розповіли, що вже збирають в Непалі наземну станцію, яка прийматиме сигнали нового супутника.

Нагадємо, 12 квітня ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A.

До слова, ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL, доставлений раніше SpaceX на орбіту, при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця.

Джерело: Укрінформ