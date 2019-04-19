Непал запустив на орбіту свій перший супутник
-
Розсилка
Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями
Непалу вперше вдалося успішно запустити у космос власний дослідницький супутник.
Про повідомляє Хinhuanet.
«Дослідницький супутник, названий NepaliSat-1 був запущений із бази NASA у штаті Вірджинія», - йдеться у матеріалі.
Супутник був розроблений та виготовлений у Японії двома непальськими науковцями.
«Скромно розпочавши запуском NepaliSat-1, Непал увійшов у космічну еру. Хочу привітати усіх науковців та інституції, які були залучені до цього процеса від його зародження до запуску, покращивши таким чином репутацію нашої країни», - написав на своїй сторінці у мережі Twitter прем’єр-міністр Непалу Шарма Олі.
Though a humble beginning, with the launching of NepaliSat-1 Nepal has entered the Space-Era. I wish to congratulate all those scientists and institutions that were involved right from the development to its launching thereby enhancing the prestige of our country. pic.twitter.com/PpF1PIcQfa— K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) 18 апреля 2019 г.
Видання додає, що у Академії наук й технологій Непалу розповіли, що вже збирають в Непалі наземну станцію, яка прийматиме сигнали нового супутника.
Нагадємо, 12 квітня ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A.
До слова, ізраїльський космічний апарат Beresheet компанії Space IL, доставлений раніше SpaceX на орбіту, при спробі здійснити посадку розбився об поверхню Місяця.
Джерело: Укрінформ