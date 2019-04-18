Вінниця готується до святкування Дня Європи
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А ви готові до масштабних святкувань?
Вінниця вже готується до святкування Дня Європи в Україні. Варто зазначити, що місто приймати ме фестиваль вже 12 раз.
Традиційно святкування проходитимуть у третю суботу травня. Цього року це буде 18 травня.
Цьогоріч на святі окрім традиційної програми свята, організатори обіцяють масштабний фестиваль «Вінницька студентська весна» 2019, в програмі якого безліч цікавого:
- виставка «Європейська освіта»,
- парад учасників зі шкіл та навчально-освітніх закладів,
- гала-концерт за участі талановитої молоді.
Всі, хто бажає прийняти участь в гала-концерті, повинні зареєструватися до першого травня.
Офіційна святкова програма розпочнеться о 14:00 з урочистої церемонії відкриття на сцені біля міської ради. Одразу після офіційного привітання розпочнеться концерт класичної музики.
Вся святкова програма зосередиться на центральних вулицях та площах міста.