Вінниця готується до святкування Дня Європи



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А ви готові до масштабних святкувань?

Вінниця вже готується до святкування Дня Європи в Україні. Варто зазначити, що місто приймати ме фестиваль вже 12 раз.

Традиційно святкування проходитимуть у третю суботу травня. Цього року це буде 18 травня.

Цьогоріч на святі окрім традиційної програми свята, організатори обіцяють масштабний фестиваль «Вінницька студентська весна» 2019, в програмі якого безліч цікавого:

виставка «Європейська освіта»,

парад учасників зі шкіл та навчально-освітніх закладів,

гала-концерт за участі талановитої молоді.

Всі, хто бажає прийняти участь в гала-концерті, повинні зареєструватися до першого травня.

Офіційна святкова програма розпочнеться о 14:00 з урочистої церемонії відкриття на сцені біля міської ради. Одразу після офіційного привітання розпочнеться концерт класичної музики.

Вся святкова програма зосередиться на центральних вулицях та площах міста.



