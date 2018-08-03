Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея



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Народитися і рости в Фано (Італія) означає жити в симбіозі з морем і його піщаними пляжами, які вкриті камінням

Батько і син Стефано і Давид Фурлані збирали і розкладали ці камені разом, сидячи на пляжі під парасолькою. Так вони стали створювати все більш складні і детальні композиції.

Проблема була лише в тому, що після створення кам'яних картин залишалося лише спостерігати, як їх руйнує прилив. Це навело Стефано на думку про те, щоб покласти камені на дерев'яну основу і зробити їх справжніми картинами.

Джерело: BigPicture