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    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея

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    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея

    Народитися і рости в Фано (Італія) означає жити в симбіозі з морем і його піщаними пляжами, які вкриті камінням

    Батько і син Стефано і Давид Фурлані збирали і розкладали ці камені разом, сидячи на пляжі під парасолькою. Так вони стали створювати все більш складні і детальні композиції.

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    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея
    Батько і син створюють фантастичні картини з камінців, знайдених на пляжі. Фотогалерея

    Проблема була лише в тому, що після створення кам'яних картин залишалося лише спостерігати, як їх руйнує прилив. Це навело Стефано на думку про те, щоб покласти камені на дерев'яну основу і зробити їх справжніми картинами.

    Джерело: BigPicture

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