Британська пенсіонерка витратила 135 тисяч фунтів на колекцію з 500 смертельних змій



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Жінка має пенсію близько 500 фунтів стерлінгів, а на утримання змій йде 300 фунтів в місяць

70-річна Сью Коулман з британського міста Харидж почала захоплюватися зміями ще в 1992 році і з тих пір володіє сотнями істот, деякі з них більше 9 футів (2,7 метра) довжиною і здатні вбити людину всього за кілька хвилин.

Сью має пенсію близько 500 фунтів стерлінгів на місяць, а на утримання змій йде 300 фунтів в місяць. Пенсіонерка також витратила близько £30 тисяч на окрему будівлю для рептилій, де різні види містяться в окремих кімнатах.

На колекцію ж з більш ніж 500 змій Сью за весь час витратила близько £135 тисяч.