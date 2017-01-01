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    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя

    «Малі моменти сімейного життя так само важливі, як і великі»
    Художник Паскаль Кемпіон опублікував цикл душевних ілюстрацій, які розповідають про найсвітліші епізоди сімейного життя. [GALLERY_BLOCK] Паскаль живе в Каліфорнії разом із дружиною Катріною. У сім'ї росте 9-річна дочка і 6-річні близнята. Критики високо оцінюють малюнки художника, відзначають у них красу повсякденного життя й
    • Вчора, 17:08
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    «Малі моменти сімейного життя так само важливі, як і великі»

    Художник Паскаль Кемпіон опублікував цикл душевних ілюстрацій, які розповідають про найсвітліші епізоди сімейного життя.

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    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
    Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя

    Паскаль живе в Каліфорнії разом із дружиною Катріною. У сім'ї росте 9-річна дочка і 6-річні близнята. Критики високо оцінюють малюнки художника, відзначають у них красу повсякденного життя й уважність до простих радощів.

    «Подібні малі моменти так само важливі, як і великі», - каже Кемпіон. Він описує стиль своїх робіт, як «спонтанний і безладний у виконанні, але зрозумілий при спілкуванні».

    Джерело: Gazeta.ua

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