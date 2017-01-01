Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя
- Вчора, 17:08
-
Розсилка
«Малі моменти сімейного життя так само важливі, як і великі»
Художник Паскаль Кемпіон опублікував цикл душевних ілюстрацій, які розповідають про найсвітліші епізоди сімейного життя.
Паскаль живе в Каліфорнії разом із дружиною Катріною. У сім'ї росте 9-річна дочка і 6-річні близнята. Критики високо оцінюють малюнки художника, відзначають у них красу повсякденного життя й уважність до простих радощів.
«Подібні малі моменти так само важливі, як і великі», - каже Кемпіон. Він описує стиль своїх робіт, як «спонтанний і безладний у виконанні, але зрозумілий при спілкуванні».
Джерело: Gazeta.ua