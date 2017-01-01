Чуттєві ілюстрації, які зображують найпрекрасніші моменти сімейного життя

«Малі моменти сімейного життя так само важливі, як і великі»

Художник Паскаль Кемпіон опублікував цикл душевних ілюстрацій, які розповідають про найсвітліші епізоди сімейного життя. [GALLERY_BLOCK] Паскаль живе в Каліфорнії разом із дружиною Катріною. У сім'ї росте 9-річна дочка і 6-річні близнята. Критики високо оцінюють малюнки художника, відзначають у них красу повсякденного життя й



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«Малі моменти сімейного життя так само важливі, як і великі»

Художник Паскаль Кемпіон опублікував цикл душевних ілюстрацій, які розповідають про найсвітліші епізоди сімейного життя.

Паскаль живе в Каліфорнії разом із дружиною Катріною. У сім'ї росте 9-річна дочка і 6-річні близнята. Критики високо оцінюють малюнки художника, відзначають у них красу повсякденного життя й уважність до простих радощів.

«Подібні малі моменти так само важливі, як і великі», - каже Кемпіон. Він описує стиль своїх робіт, як «спонтанний і безладний у виконанні, але зрозумілий при спілкуванні».

Джерело: Gazeta.ua