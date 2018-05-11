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    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом

    • Сьогодні, 18:59
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    Сьогодні свій день народження відзначає нардеп Надія Савченко, яка наразі знаходиться в СІЗО за підозрою у підготовці терактів та голодує

    «Надія 68 кг зараз має. Вона була 85, зараз 68. Вона вживає активно вітаміни і деякі інші препарати, як кальцій кораловий у таблетках, оскільки їй зробили операцію на зубові. А приймати антибіотики без вітамінів не можна», - наводить «Українська правда» слова сестри Надії Віри Савченко.

    Віра відзначила, що у Надії «покришились зуби ще під час голодування у Росії, і вона їх так і не встигла зробити».

    «Зараз їй зробили операцію. Вона була на минулому тижні. Зараз Надія почувається нормально», - сказала Віра.  

    Молодша Савченко також зазначила, що сьогодні Надія отримала подарунок від рідних.

    «Ми з мамою принесли їй торт, і я сподіваюсь, що вона його скуштує», - сказала Віра Савченко.

    Варто зазначити, що особливою популярністю сьогоднішня іменинниця користується у мережевих жартівників.

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    Зокрема, після того як генпрокурор Юрій Луценко з трибуни парламенту звинуватив Надію Савченко в намірі організувати теракти у Верховній Раді, в соціальних мережах почали з'являтися фотожаби, присвячені скандальній депутатці.

    На одній з них Надія постає в образі командо з однойменного фільму з Арнольдом Шварценеггером, на інших - в образі Рембо. Також вистачає робіт, автори яких натякають на зв'язки Савченко з російською владою.

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    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом
    День народження Надії Савченко: як в мережі глузують з «терористки» з мандатом

    Нагадаємо, Надія Савченко, яка підозрюється в підготовці терактів і поваленні державної влади, залишилася без адвокатів. Від неї пішли обидва захисники - Олег Соловей і Дмитро Бугай.

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    Надія Савченко Юрій Луценко СІЗО адвокат голодування
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