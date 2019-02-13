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    Фото

    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків

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    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків

    Фото знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 25 тисяч чоловік

    Інстаграм-аккаунт з промовистою назвою suka_zhizn складається зі знімків жебраків, бідняків і бездомних - тих, хто точно не стане ділитися в соціальних мережах фотографіями з подорожей.

    Знімки знаходять відгук у аудиторії - на аккаунт підписані близько 25 тисяч чоловік. 

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    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків
    Депресивна безнадія. Як виглядає життя українських жебраків та безхатьків

    «Проект анонімний лише з однієї причини: я не хочу відокремлювати себе від проекту. Я - це проект, і навпаки. 95% знімків роблю я. Пара близьких друзів і моя дівчина допомагають мені, за що їм подяка.

    Дуже часто в житті я чув: «Ти все драматизуєш», «Ти бачиш тільки негатив». Так я прийшов до думки про те, що бачити погане - моя суперздатність.

    Я працюю оператором - знімаю проекти для телебачення, рекламу, промо, всі ці глянцеві штуки. Усередині проекту я можу показати зворотний бік краси, і мені це ближче - тут я справжній», - говорить автор проекту.

    телебачення чоловік
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