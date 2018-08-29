Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції



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Ці фотографії для багатьох стали першими побаченими зображеннями шостого континенту

У 1911 році група вчених і любителів ризикованих подорожей під керівництвом геолога і дослідника Дугласа Моусона покинула австралійське місто Хобарт. З 37 чоловік у 20 була вчена ступінь. Вони попрямували до острова Маккуорі і невідомої тоді частині Антарктиди, щоб досліджувати полярний континент і зібрати інформацію, яка згодом внесла великий внесок у вивчення регіону. Офіційним фотографом експедиції був Френк Херлі.

Діяльність Херлі не обмежувалася основними обов'язками. Він брав активну участь у вирішенні повсякденних експедиційних завдань. З 10 листопада 1912 року по 10 січня 1913 Френк Херлі з Бобом Бейджем і Еріком Веббом в умовах жорстокої негоди пройшли понад 600 миль углиб континенту і перетнули недосліджене плато, щоб дістатися якомога ближче до південного магнітного полюса для проведення магнітних спостережень.

Після участі в першій Австралійській антарктичній експедиції (1911-1913) Френк Херлі відвідав Антарктиду з імперською трансантарктичною експедицією під керівництвом Ернеста Шеклтона (1914-1916) і з Британсько-австрало-новозеландською антарктичною дослідницькою експедицією доктора Моусона (1929-1931). Його фотографії для багатьох стали першими побаченими зображеннями шостого континенту. Він знімав суворий клімат, красу і різноманітність дикої природи Антарктиди, а також повсякденне життя дослідників, які воювали з жорстокими вітрами і холодом.

Фотографії Херлі технічно вивірені, прекрасно композиційно опрацьовані. Він експериментував з фототехнікою, методами зйомки, оцінював освітлення, ракурси і перспективи.

Всі матеріали експедиції і права на них Моусон передав уряду. Державна бібліотека штату Новий Південний Уельс виклала оцифровані фотографії з першої Австралійської антарктичної експедиції у вільний доступ. У добірці вище наведені кадри, зроблені в 1911-1914 роках на острові Маккуорі і на базі, яку дослідники облаштували на мисі Денисона.

Джерело: cameralabs.org