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    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції

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    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції

    Ці фотографії для багатьох стали першими побаченими зображеннями шостого континенту

    У 1911 році група вчених і любителів ризикованих подорожей під керівництвом геолога і дослідника Дугласа Моусона покинула австралійське місто Хобарт. З 37 чоловік у 20 була вчена ступінь. Вони попрямували до острова Маккуорі і невідомої тоді частині Антарктиди, щоб досліджувати полярний континент і зібрати інформацію, яка згодом внесла великий внесок у вивчення регіону. Офіційним фотографом експедиції був Френк Херлі.

    Діяльність Херлі не обмежувалася основними обов'язками. Він брав активну участь у вирішенні повсякденних експедиційних завдань. З 10 листопада 1912 року по 10 січня 1913 Френк Херлі з Бобом Бейджем і Еріком Веббом в умовах жорстокої негоди пройшли понад 600 миль углиб континенту і перетнули недосліджене плато, щоб дістатися якомога ближче до південного магнітного полюса для проведення магнітних спостережень.

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    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції
    Дика природа та суворий клімат. Фантастичні фото Австралійської антарктичної експедиції

    Після участі в першій Австралійській антарктичній експедиції (1911-1913) Френк Херлі відвідав Антарктиду з імперською трансантарктичною експедицією під керівництвом Ернеста Шеклтона (1914-1916) і з Британсько-австрало-новозеландською антарктичною дослідницькою експедицією доктора Моусона (1929-1931). Його фотографії для багатьох стали першими побаченими зображеннями шостого континенту. Він знімав суворий клімат, красу і різноманітність дикої природи Антарктиди, а також повсякденне життя дослідників, які воювали з жорстокими вітрами і холодом.

    Фотографії Херлі технічно вивірені, прекрасно композиційно опрацьовані. Він експериментував з фототехнікою, методами зйомки, оцінював освітлення, ракурси і перспективи.

    Всі матеріали експедиції і права на них Моусон передав уряду. Державна бібліотека штату Новий Південний Уельс виклала оцифровані фотографії з першої Австралійської антарктичної експедиції у вільний доступ. У добірці вище наведені кадри, зроблені в 1911-1914 роках на острові Маккуорі і на базі, яку дослідники облаштували на мисі Денисона.

    Джерело: cameralabs.org

    клімат чоловік бібліотека
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