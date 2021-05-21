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    Під час перевірок було виявлено понад 20 тисяч порушень на АЗС БРСМ, МОТТО та інших

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    Під час перевірок було виявлено понад 20 тисяч порушень на АЗС БРСМ, МОТТО та інших

    Посадові особи Держпраці виявили 20 574 порушень, за якими були подані документи на зупинення робіт на 304 заправках

    Держпраці в результаті позапланових перевірок мереж АЗС подала документи на зупинення робіт на 61 об'єкті, який належить бренду БРСМ.

    Про це стало відомо із повідомлення на сторінці ГО «Екологічний альянс «Зелене місто».

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    Під час перевірок було виявлено понад 20 тисяч порушень на АЗС БРСМ, МОТТО та інших
    Під час перевірок було виявлено понад 20 тисяч порушень на АЗС БРСМ, МОТТО та інших

    «Згідно отриманій інформації посадові особи Держпраці виявили 20 574 порушень, за якими були подані документи на зупинення робіт на 304 об'єктах (заправках), з яких 61 належить бренду БРСМ, 20 – Укр-Петроль, 7 – SunOil та 11 бренду МОТТО та 1 бренду Marshal», – зазначають активісти.

    Активісти повідомляють, що отримали цю інформацію у листі від Держпраці як відповідь на свій запит.

    Як повідомлялось раніше, через тіньові схеми на паливному ринку бюджет може втратити цього року 22 мільярди гривень.


    Теги: документи активісти АЗС
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    Під час перевірок було виявлено понад 20 тисяч порушень на АЗС БРСМ, МОТТО та інших