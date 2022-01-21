Дослідники відкрили новий гігантський кораловий риф

Дослідницька місія ООН біля берегів Таїті виявила один з найбільших у світі коралових рифів

Біля узбережжя Таїті дослідницька місія ООН у листопаді 2021 року відкрила недоторканий трикілометровий кораловий риф. Це один з найбільших відомих рифів на глибині в понад 30 метрів. Про це пише ВВС.

Вчені зазначають, що на цій глибині, яка називається «сутінковою зоною», може бути багато таких екосистем, просто вони ще не відкриті. Дослідники також вказують на те, що не виявили жодних ознак того, що риф міг постраждати від людської діяльності, як це часто буває на меншій глибині.

Учасник дослідження французький підводний фотограф Алексіс Розенфельд зазначає, що риф був схожим на витвір мистецтва, який сягає настільки далеко, наскільки бачить око.

До слова, у Таїланді в морських парках заборонили використання сонцезахисних кремів. Лосьйони, які туристи використовують для захисту від сонця, шкодять коралам.

Нагадаємо, влада Таїланду збільшила курортний збір з іноземних туристів з 1 січня 2022 року – його розмір складе 500 батів з людини (приблизно 393 гривні) замість раніше заявлених 300 (235 гривень). За рахунок отриманих від мандрівників коштів будуть надаватися субсидії на проєкти, спрямовані на розвиток сталого туризму й екологічних ініціатив.