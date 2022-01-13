Цього року екологи нагрянуть з перевірками на понад 500 підприємств Київщини

Буде здійснено перевірку всіх напрямків діяльності підприємств, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище

Більшість підприємств жодного разу не перевірялися планово екологічною інспекцією

У 2022 році Державна екологічна інспекція Столичного округу здійснить 503 планові перевірки суб’єктів господарювання у Києві та Київській області. Про це повідомляє пресслужба інспекції.

60% підприємств жодного разу не перевірялися планово. Тобто буде здійснено перевірку всіх напрямків діяльності підприємств, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище.

У 2022 році буде перевірено:

37 водоканалів

14 надрокористувачів

33 підприємств, що працюють з відходами

12 полігонів

10 асфальтобетонних заводів

52 сільськогосподарських підприємств

11 нафтобаз

17 елеваторів

38 органів місцевого самоврядування

Як повідомлялося, у 2021 році Державна екологічна інспекція столичного округу здійснила 1745 перевірок, за результатами яких було розраховано понад 138 млн грн збитків.

Крім того, Державна екологічна інспекція Столичного округу протягом одного тижня грудня розрахувала понад 6,5 млн грн збитків, завданих довкіллю водокористувачами Київської області.