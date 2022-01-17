Coca-Cola та Nestle об'єдналися для боротьби з глобальною проблемою

Сoca-Cola, Nestle та інші великі бренди вимагають скоротити виробництво пластику

Coca-Cola, Nestle, Unilever та інші великі міжнародні бренди поєдналися для боротьби з глобальною проблемою. Понад 70 компаній закликали скоротити виробництво пластику у світі заради захисту планети від катастрофічних наслідків кліматичної кризи, пише Reuters.

Ті, хто підписав спільну заяву, зустрінуться на Асамблеї ООН з довкілля, яка пройде в лютому та березні 2022 року. На конференції представники брендів мають обговорити способи позбавлення від згубних для дикої природи пластикових відходів, які століттями залишаються на звалищах та забруднюють океани.

Проте поки що не відомо, який саме захід ухвалять компанії – чи це буде нова угода з переробки та утилізації сміття, чи такий серйозний крок, як обмеження щодо виробництва товарів з первинного пластику. Експерти припускають, що останній спосіб боротьби з небезпечними для планети відходами зустріне опір нафтових і хімічних гігантів, а також великих країн-виробників на кшталт США.

Згідно з прогнозами, виробництво пластику подвоїться протягом найближчих 20 років і стане ключовим джерелом доходів для великих енергетичних компаній, оскільки попит на викопне паливо знизиться на тлі розвитку відновлюваних джерел енергії та електричного транспорту. Така тенденція може стати згубною для планети. За даними ООН, лише десять відсотків вироблених у світі пластикових відходів зазнають – решту маси спалюють або залишають гнити на полігонах.

Раніше фахівці припустили, що вирішити проблему вдасться не через переробку, а за рахунок радикальних змін у виробничій системі. Для цього підприємствам необхідно скоротити обсяги випуску одноразових товарів і наголосити на багаторазовому використанні – створювати упаковку, яка передбачає повторне наповнення продуктом.

Нагадаємо, пандемія збільшила кількість сміття в океані на 8 млн тонн.

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