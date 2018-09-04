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    Фото

    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною

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    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною

    Фотограф провів 6 місяців в подорожах, відшукуючи і фотографуючи подібні локації.

    Місця, в яких давно перестала кипіти життя, мають особливий шарм. Тиша, рослинність і м'якість сонячного світла виглядають таємниче і привертають людську увагу. Допитливі мандрівники ніколи не обходять такі місця стороною, обов'язково заглядаючи туди, де до них десятиліттями не бував ніхто.

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    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною
    Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною

    Саймон Йонг - фотограф, який дуже мало про себе розповідає, але все одно став відомим на весь інтернет. Його фотографії, на яких зображені занедбані місця з різних куточків Європи, Середньої Азії і США, блискавично розходяться по мережі.

    Саймон провів 6 місяців в подорожах, відшукуючи і фотографуючи подібні локації.

    Джерело: cameralabs.org

    США фотограф інтернет
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