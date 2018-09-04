Естетика залишених місць. Фотограф півроку знімав локації, покинуті людиною



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Фотограф провів 6 місяців в подорожах, відшукуючи і фотографуючи подібні локації.

Місця, в яких давно перестала кипіти життя, мають особливий шарм. Тиша, рослинність і м'якість сонячного світла виглядають таємниче і привертають людську увагу. Допитливі мандрівники ніколи не обходять такі місця стороною, обов'язково заглядаючи туди, де до них десятиліттями не бував ніхто.

Саймон Йонг - фотограф, який дуже мало про себе розповідає, але все одно став відомим на весь інтернет. Його фотографії, на яких зображені занедбані місця з різних куточків Європи, Середньої Азії і США, блискавично розходяться по мережі.

Саймон провів 6 місяців в подорожах, відшукуючи і фотографуючи подібні локації.

Джерело: cameralabs.org