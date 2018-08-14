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    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея

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    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея

    Авто Бетмена було зроблено з метою довести, що пакистанець Хан - найбільший шанувальник цього супергероя в країні

    28-річний пакистанець Шахир Хан витратив свої заощадження (8000 доларів) і рік зусиль (своїх і інженера-механіка), щоб зібрати зі старих запчастин, знайдених на звалищах і куплених в гаражах, копію бетмобіля з «Темного лицаря».

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    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея
    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея
    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея
    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея
    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея
    Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея

    Авто Бетмена було зроблено з метою довести, що Хан - найбільший шанувальник цього супергероя в країні.

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