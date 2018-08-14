Фанат Бетмена зібрав копію бетмобіля зі старих запчастин. Фотогалерея



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Авто Бетмена було зроблено з метою довести, що пакистанець Хан - найбільший шанувальник цього супергероя в країні

28-річний пакистанець Шахир Хан витратив свої заощадження (8000 доларів) і рік зусиль (своїх і інженера-механіка), щоб зібрати зі старих запчастин, знайдених на звалищах і куплених в гаражах, копію бетмобіля з «Темного лицаря».

Авто Бетмена було зроблено з метою довести, що Хан - найбільший шанувальник цього супергероя в країні.