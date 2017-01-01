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    Фото, які приголомшують: як змінюється обличчя людини протягом десятиліть

    Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні
    У 36 років Боббі Ніл Адамс звернув увагу на те, як сильно він нагадує самого себе на фотографії, зробленій в 6-річному віці. Тоді він вирішив зробити колаж з старого дитячого знімка і нового портрета. [GALLERY_BLOCK] Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні. «У темній кімнаті я
    • Вчора, 11:53
    • Розсилка

    Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні

    У 36 років Боббі Ніл Адамс звернув увагу на те, як сильно він нагадує самого себе на фотографії, зробленій в 6-річному віці. Тоді він вирішив зробити колаж з старого дитячого знімка і нового портрета.

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    Саллі 14 та 62 роки
    Лорні 7 і 25 років
    Крісу 12 і 45 років
    Крістін 7 років і 41 рік
    Сільвано 12 років і 51 рік
    Іззі 4 роки і 36 років
    Ніку 9 років і 33 роки
    Келлі 1 рік і 28 років
    Кріштіану 6 років і 41 рік
    Симоні 8 років та 32 роки
    2 роки і 37 років
    Дену 7 і 35 років
    Кевіну 3 і 33 роки
    Джонатану 8 років і 33 роки
    Вернеру 6 років і 33 роки
    Сільвано 8 років і 51 рік
    Рею 5 і 50 років
    Кеті 6 і 36 років
    Боббі Нілу Адамсу 6 і 36 років

    Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні.

    «У темній кімнаті я оцінював обидва знімки і робив відбитки в однакових пропорціях. Коли фотографії висихали, я розривав останній портрет, накладав його поверх шкільної фотографії та склеював», - описав свої маніпуляції Адамс.

    Цей метод він використовував для десятків інших робіт, які об'єднав в серію «Вікові карти» (AgeMaps).

    Джерело: cameralabs.org

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