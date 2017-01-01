Фото, які приголомшують: як змінюється обличчя людини протягом десятиліть

Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні

У 36 років Боббі Ніл Адамс звернув увагу на те, як сильно він нагадує самого себе на фотографії, зробленій в 6-річному віці. Тоді він вирішив зробити колаж з старого дитячого знімка і нового портрета. [GALLERY_BLOCK] Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні. «У темній кімнаті я



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Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні

У 36 років Боббі Ніл Адамс звернув увагу на те, як сильно він нагадує самого себе на фотографії, зробленій в 6-річному віці. Тоді він вирішив зробити колаж з старого дитячого знімка і нового портрета.

Ця ідея прийшла до автора ще в 1989 році, коли сучасні методи обробки зображень були не доступні.

«У темній кімнаті я оцінював обидва знімки і робив відбитки в однакових пропорціях. Коли фотографії висихали, я розривав останній портрет, накладав його поверх шкільної фотографії та склеював», - описав свої маніпуляції Адамс.

Цей метод він використовував для десятків інших робіт, які об'єднав в серію «Вікові карти» (AgeMaps).

Джерело: cameralabs.org