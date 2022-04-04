Гірше ніж ІДІЛ. Світова преса шокована звірствами армії Путіна в Україні

Путіна вже вважають найгіршим злом у світі

Триває 40-й день повномасштабної війни Росії проти України

Перші шпальти світових видань вийшли з шокуючими кадрами злочинів російських окупантів у передмістях Києва.

Розстріли мирного населення, численні згвалтування та мародерство, не залишили байдужими нікого.

«Кошмар у Бучі», «Гірше, ніж ІДІЛ», «Масове вбивство безневинних», «Росія повинна відповісти за це» − такі заголовки надруковано на обкладинках більшості британських газет.

Найбільш красномовною була Daily Mirror, яка поставила величезними літерами слово «Геноцид».

Як не дивно, в Росії вже встигли обуритись: «Градус ненависті у західному співтоваристві піднято до потрібного рівня. Якби вони могли, то вже бомбили б Москву як Белград», − бідкається путінський пропагандист Соловйов.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, звірства в Бучі, що на Київщині, чинила 64 окрема мотострілецька бригада Росії. Волонтери InformNapalm знайшли дані командира тієї бригади, яка чинила звірства у Бучі.

Додамо, що Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини вже вивезли 410 тіл вбитих мирних мешканців.