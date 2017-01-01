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    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея

    Ув'язнені мають постійний доступ до спортивних майданчиків та навіть церкви, яка також розташована на території в'язниці.
    Саме так виглядає спеціалізована в'язниця з «високим ступенем безпеки». Знаходиться вона на острові Фальстер (Данія), а розрахована на 250 ув'язнених. [GALLERY_BLOCK] На створення в'язниці такого класу уряд витратив близько 160 мільйонів доларів. Камери розташовані в блоках (по 4-7 камер в кожному з блоків) навколо
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    Ув'язнені мають постійний доступ до спортивних майданчиків та навіть церкви, яка також розташована на території в'язниці.

    Саме так виглядає спеціалізована в'язниця з «високим ступенем безпеки». Знаходиться вона на острові Фальстер (Данія), а розрахована на 250 ув'язнених.

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    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея
    Як виглядає гуманна в'язниця з «високим ступенем безпеки» в Данії. Фотогалерея

    На створення в'язниці такого класу уряд витратив близько 160 мільйонів доларів. Камери розташовані в блоках (по 4-7 камер в кожному з блоків) навколо «громадського центру», а в кожному блоці знаходиться своя загальна кухня і вітальня.

    Крім усього іншого, ув'язнені мають постійний доступ до спортивних майданчиків та навіть церкви, яка також розташована на території в'язниці.

    Джерело: trinixy.ru

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