Habanos Festival 2019: яскраві фото з найбільшої сигарної вечірки в світі



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В рамках Habano Cigars Festival проводять конкурси, лекції, розіграші та концерти, присвячені сигарам

В Гавані, Куба, пройшов XXI Habanos Festival, який об'єднує дистриб'юторів і рітейлерів Habanos S. A. з усього світу. Споживачі сигар також відвідують захід, який часто називають найбільшою сигарною вечіркою в світі.

В рамках Habano Cigars Festival проводять конкурси, лекції, розіграші та концерти, присвячені сигарам. Свої товари представляють близько 1000 виробників з 60 країн світу. Вони змагаються між собою за звання кращого бренду.