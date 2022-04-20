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    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)

    Художник хоче підняти настрій мешканцям Одеси - Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник хоче підняти настрій мешканцям Одеси
    фото: lbws_168/instagram

    Незвичні малюнки з'явились по всьому місту

    На вулицях Одеси стали з'являтися незвичні графіті. На усіх намальовано котиків, які підтримують Україну.

    Автором цих робіт виявився одесит Ігор Матроскін. Він вже створив десятки малюнків по всьому місту. Готові графіті він викладає у себе в Instagram.

    Як видно на фото, чоловік зобразив на стінах споруд різнокольорових котів у вишиванках та з прапорами України. Біля тварин написані гасла «Разом переможемо», «Слава Україні» та «Добрий вечір! Ми з України!».

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    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)
    фото: lbws_168/instagram

    Нагадаємо, ролишній головком ВДВ Росії, голова «Асоціації Героїв», генерал-полковник Володимир Шаманов розповів, що «звільнення» Одеси має стати наступним етапом війни в Україні.

    За його словами, Маріуполь та деякі інші укріплені райони стримують підрозділи окупантів.

    Теги: росія окупанти Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)