Художник прикрашає Одесу патріотичними «графіті» із котами (фото)

Незвичні малюнки з'явились по всьому місту

На вулицях Одеси стали з'являтися незвичні графіті. На усіх намальовано котиків, які підтримують Україну.

Автором цих робіт виявився одесит Ігор Матроскін. Він вже створив десятки малюнків по всьому місту. Готові графіті він викладає у себе в Instagram.

Як видно на фото, чоловік зобразив на стінах споруд різнокольорових котів у вишиванках та з прапорами України. Біля тварин написані гасла «Разом переможемо», «Слава Україні» та «Добрий вечір! Ми з України!».

Нагадаємо, ролишній головком ВДВ Росії, голова «Асоціації Героїв», генерал-полковник Володимир Шаманов розповів, що «звільнення» Одеси має стати наступним етапом війни в Україні.

За його словами, Маріуполь та деякі інші укріплені райони стримують підрозділи окупантів.