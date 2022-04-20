Російський генерал: «визволення» Одеси стане наступним етапом війни

Російський генерал вважає, що мети першого етапу війни досягнуто

Колишній головком ВДВ Росії, голова «Асоціації Героїв», генерал-полковник Володимир Шаманов у розмові з газетою «Аргументи та факти» розповів, що «звільнення» Одеси має стати наступним етапом війни в Україні.

За його словами, Маріуполь та деякі інші укріплені райони стримують підрозділи окупантів.

«Щойно розрубаємо цей гордієв вузол, стане суттєво легше, і тоді ми візьмемося за те угруповання, яке між Дніпром та Ізюмом вже, по суті, оточене і перебуває у казані», – сказав він.

Шаманов додав, що наразі йде просування окупантів у районі Миколаєва.

«Одеса, як апендицит, заблокована, але і до неї черга, я вважаю, дійде», – наголосив він.

Російський генерал вважає, що мети першого етапу війни досягнуто. За його словами, російським військам начебто вдалося придушити українські сили ППО та завдати істотних збитків військовій інфраструктурі України.

За словами російського генерала, перед окупантами стоїть завдання провести демілітаризацію України, тобто позбавити країну начебто небезпечного для Росії військового потенціалу. Він заявив, що це неможливо зробити у рамках двох областей.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 19 квітня ворог намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Росія може готувати удар з метою подальшого захоплення по Одесі та Дніпру, вважає капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах.