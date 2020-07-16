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    Фото

    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)

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    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)

    Завдяки олівцям і маркерам Нікола створює досить реалістичні 3D-зображення на звичайному папері.

    Сербський художник-самоучка Нікола Кулич створює яскраві тривимірні малюнки

    Пропонуємо вам поглянути на деякі роботи цього талановитого художника, які, безумовно, справлять на вас враження. 

    1 з 91
    на весь екран згорнути
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)
    Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)

    «Спочатку я почав малювати портрети, але для мене це було дуже важко, я зрозумів, що ніколи не досягну такої досконалості в мистецтві написання портретів, як великі художники. Я вирішив зробити щось інше, щось нестандартне. 3D малюнки - це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому», - розповідає Нікола Кулич.

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