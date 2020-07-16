Сербський художник створює неймовірні об'ємні малюнки (фото)



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Завдяки олівцям і маркерам Нікола створює досить реалістичні 3D-зображення на звичайному папері.

Сербський художник-самоучка Нікола Кулич створює яскраві тривимірні малюнки

Пропонуємо вам поглянути на деякі роботи цього талановитого художника, які, безумовно, справлять на вас враження.

«Спочатку я почав малювати портрети, але для мене це було дуже важко, я зрозумів, що ніколи не досягну такої досконалості в мистецтві написання портретів, як великі художники. Я вирішив зробити щось інше, щось нестандартне. 3D малюнки - це те, що людям подобається, і я хочу бути кращим в цьому», - розповідає Нікола Кулич.