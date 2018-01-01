Коляда в кокошниках. Як в окупованому Донецьку пройшло свято «Щедрий вечір»

Бойовики стверджують, що глядачами свята стали понад 700 осіб, в тому числі понад 50 жителів з підконтрольних Україні територій Донбасу

У окупованому російськими найманцями-терористами Донецьку пройшло фольклорне свято «Щедрий вечір». Про це повідомляє один з сайтів, який лояльний до бойовиків. Дійство відбулося на сцені Донецького державного академічного театру опери та балету ім. Солов'яненка. [GALLERY_BLOCK] «У рамках заходу свої вокальні та



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Бойовики стверджують, що глядачами свята стали понад 700 осіб, в тому числі понад 50 жителів з підконтрольних Україні територій Донбасу

У окупованому російськими найманцями-терористами Донецьку пройшло фольклорне свято «Щедрий вечір». Про це повідомляє один з сайтів, який лояльний до бойовиків.

Дійство відбулося на сцені Донецького державного академічного театру опери та балету ім. Солов'яненка.

«У рамках заходу свої вокальні та танцювальні номери представили понад 350 артистів з ДНР і Росії», - йдеться у повідомленні терористів.

Бойовики стверджують, що глядачами свята стали понад 700 осіб, в тому числі понад 50 жителів з підконтрольних Україні територій Донбасу.

Терористів розважала артистка з Російської Федерації, солістка Ульяновської обласної філармонії Тамара Кулябіна

Джерело: Gazeta.ua