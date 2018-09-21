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    Фото

    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії

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    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії

    Природа, її кольори і різноманітність текстур надихнула не одну душу

    Надя Аттура не стала винятком - фотохудожниця, вражена красою нашого світу, створює роботи, які радують глядацьке око.

    Надя Аттура народилася у Великобританії в 1968 році, майстерності фотографії навчалася в Лондонському університеті мистецтв. Вона знімає різні деталі: старі камені, воду, тіні, дерева...

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    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії
    Краса в деталях. Яскраві пейзажі, створені фотохудожницею з Великобританії

    Маленькі елементи допомагають розповісти велику історію. Основа кожної роботи - кілька фотографій, зроблених в одному місці, які накладаються шарами одна на одну. Разом вони передають відчуття місця і часу. Фарби, потертості, крейда і чорнило з'являються на фотокартинах, щоб зібрати фінальний образ.

    Часом оригінал фотографії повністю втрачається, перетворюючись у поетичну і мальовничу інтерпретацію світу.

    Джерело: cameralabs.org

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