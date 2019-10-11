Креативні відвідувачі Comic Con-2019 в Нью-Йорку. Неймовірно яскраві фото



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Пропонуємо вам поглянути на креативні костюми відвідувачів Comic Con-2019, що пройшов в Нью-Йорку

Косплей став масовим культурним явищем в останні десятиліття, породивши безліч подій і конвенцій, присвячених виключно костюмованій грі.

Щороку мільйони шанувальників збираються в костюмах своїх улюблених персонажів з аніме, телесеріалів, відеоігор, коміксів і фільмів.

Comic Con - це одна з таких подій, що почалася як конвенція коміксів і сьогодні до неї причетні всі форми медіа та розваг в поп-культурі, особливо косплей.