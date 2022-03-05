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    Літак Путіна прямує в США (фото)

    Кого везе цей літак? - Літак Путіна прямує в США (фото)
    Кого везе цей літак?
    скріншот glavcom.ua

    Кремль не оголошував жодних переговорів із Білим домом

    Літак Іл-96-300 з бортовим номером RA-96019 зараз здійснює переліт з Санкт-Петербурга до Вашингтона, незважаючи на те, що небо США закрите для російської авіації.

    Цей лайнер належить до Спеціального льотного загону «Росія» та обслуговує президента РФ. Саме цей літак кілька днів тому доставляв російську делегацію на переговори з київською стороною у Білорусі.

    Хто знаходиться у літаку – невідомо. Днями прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що найближчим часом переговорів на найвищому рівні між США та Росією не планується, не кажучи вже про якийсь офіційний візит. У сучасній обстановці це просто неможливо.

    Можливо, таким чином Росія забирає своїх дипломатів з США.

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    Літак Путіна прямує в США (фото)
    Літак Путіна прямує в США (фото)
    скріншот glavcom.ua

    Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен переконаний, що Україна здатна перемогти у війні, яка пішла не за планом Путіна.

    «Якщо Москва має намір спробувати якось повалити уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це, – заявив Блінкен.

    Теги: Росія США Путін літак
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    Літак Путіна прямує в США (фото)