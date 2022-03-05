Українські військові збили ворожий літак під Черніговом (фото, відео)

Один з пілотів літака загинув, іншого українські військові затримали

Затримано пілота збитого російського літака СУ-25 в районі Забарівки

У Чернігівській області українські військові збили ворожий літак. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

«Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! Подробиці згодом», - йдеться у повідомленні.

Також голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус написав, що затримано пілота збитого російського літака СУ-25 в районі Забарівки. «Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник», – повідомив у Чаус у Телеграм.