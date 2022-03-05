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    Українські військові збили ворожий літак під Черніговом (фото, відео)

    Один з пілотів літака загинув, іншого українські військові затримали - Українські військові збили ворожий літак під Черніговом (фото, відео)
    Один з пілотів літака загинув, іншого українські військові затримали
    фото: ЗСУ

    Затримано пілота збитого російського літака СУ-25 в районі Забарівки

    У Чернігівській області українські військові збили ворожий літак. Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

    «Щойно на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик! Подробиці згодом», - йдеться у повідомленні.

    Також голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус написав, що затримано пілота збитого російського літака СУ-25 в районі Забарівки. «Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник», – повідомив у Чаус у Телеграм.

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    Теги: окупанти літак військові безпілотник #stoprussia
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    Українські військові збили ворожий літак під Черніговом (фото, відео)