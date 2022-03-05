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    Думки вголос

    Весь світ у шоці від боєздатності української армії

    Окупанти не очікували на такий спротив з боку українців - Весь світ у шоці від боєздатності української армії
    Окупанти не очікували на такий спротив з боку українців
    фото з соцмереж

    Триває десятий день відкритої війни Росії проти України

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    В Гостомеле спецназ ГУР и 3 полк ССО вместе с местной ТрО два дня подряд полировали российских спецназовцев и десантников.

    Кадры битой техники с прилагающими к ним телами временных оккупантов, думаю, видели многие.

    Николаевцы отбили аэропорт Кульбакино и отлупили колонную пытавшуюся с утра обойти город. Причём, в общевойсковых боях активно участвует (и побеждает!) патрульная полиция Николаева.

    В Перемоге Броварского района накрыли с воздуха 15 отдельную мотострелковую бригаду из Самары.

    Между прочим, там, на Нежинском направлении ещё трое суток назад российское командование начало формировать огромное оперативное объединение для наступление на Бровары – Борисполь.

    Теперь этого объединения – нет.

    Частично ушло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично – уничтожено.

    В Херсоне минимум российских войск. Восстановлена связь. Шоу с «…благодарными херсонцами» провалилось.

    Запорожская АЭС работает в нормальном режиме.

    А запуталось российское воинство (и частично уничтожено) в броварских болотах потому, что местные жители ведут эту самую тотальную войну – перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным на несколько часов движение колонн противника.

    А там уже догоняет наша артиллерия и авиация.

    Мы держим небо (сегодня несколько сбитых российских самолётов), работает наша авиация.

    Накрываем командные пункты противника – сегодня даже российская пресса признала гибель двух старших командиров – включая командира 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, которая помогала сбежать Януковичу и захватывала Крым.

    Как говорится, гибель полка – трагедия, гибель полковника – разгром.

    К числу этих полковников и генералов можно смело добавить ноль и умножить на два. А то и три – судя по количеству уничтоженных нами командных пунктов.

    Да, тяжело – Харькову, Мариуполю, Ахтырке.

    Но над обойдённым и полуокруженным противником Черниговом сбивают российские самолёты, ходят в лихие рейды и собирают пленных под Сумами, как огромная мясорубка перемалывает врага полуокруженная Харьковщина.

    Что удивительно и требует прояснения?

    Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли – это героическое, но чудо.

    У некоторых до сих пор присутствует настроение:

    • наши успехи – временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.

    Да нет же.

    Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.

    Я знаю мнение многих военных мира.

    Они в шоке – от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.

    Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.

    Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..

    И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные – это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.

    Нам давали 48 часов – лучшие военные мира.

    На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.

    Наши успехи – закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи.

    Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину.

    Российская армия не сильная. Она просто длинная.

    Восемь из десяти путинских армий здесь.

    Здесь мы их и похороним.

    Это займёт время.

    Но это не будет случайным успехом.

    Это – результат нашей с вами общей работы. Всех нас.

    И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.

    Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, оно открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и – не собираются.

    Мы их ещё погоним назад.

    Все наши дома и города вернуться к нам.

    Это наша война Судного дня.

    Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.

    Сотни лет тяжелого проклятия.

    Цена не будет легкой.

    Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира

    Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая.

    За нами – правда киевских князей Древней Руси.

    За нами – Святослав, Владимир, Богдан.

    Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.

    14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск – рубит, рубит, рубит, с плеча.

    Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.

    Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку – многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму.

    Защитим народную душу.

    За предков. За купола Софии. За кручи над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к заездам.

    Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.

    Которое откроет двери в новый мир.

    Я лично – глубоко удовлетворён.

    Поставим точку в истории Московии.

    Поднимем истинную Украину.

    Джерело: блог Олексія Арестовича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія США НАТО дороги війна Україна #stoprussia
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    Весь світ у шоці від боєздатності української армії