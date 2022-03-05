Весь світ у шоці від боєздатності української армії

Окупанти не очікували на такий спротив з боку українців

Триває десятий день відкритої війни Росії проти України

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В Гостомеле спецназ ГУР и 3 полк ССО вместе с местной ТрО два дня подряд полировали российских спецназовцев и десантников.

Кадры битой техники с прилагающими к ним телами временных оккупантов, думаю, видели многие.

Николаевцы отбили аэропорт Кульбакино и отлупили колонную пытавшуюся с утра обойти город. Причём, в общевойсковых боях активно участвует (и побеждает!) патрульная полиция Николаева.

В Перемоге Броварского района накрыли с воздуха 15 отдельную мотострелковую бригаду из Самары.

Между прочим, там, на Нежинском направлении ещё трое суток назад российское командование начало формировать огромное оперативное объединение для наступление на Бровары – Борисполь.

Теперь этого объединения – нет.

Частично ушло под Харьков, где войска оккупантов понесли огромные потери, частично запуталось в местных буераках, частично – уничтожено.

В Херсоне минимум российских войск. Восстановлена связь. Шоу с «…благодарными херсонцами» провалилось.

Запорожская АЭС работает в нормальном режиме.

А запуталось российское воинство (и частично уничтожено) в броварских болотах потому, что местные жители ведут эту самую тотальную войну – перекрывая лесные дороги, замедляя, а то и делая невозможным на несколько часов движение колонн противника.

А там уже догоняет наша артиллерия и авиация.

Мы держим небо (сегодня несколько сбитых российских самолётов), работает наша авиация.

Накрываем командные пункты противника – сегодня даже российская пресса признала гибель двух старших командиров – включая командира 810 бригады морской пехоты Черноморского флота, которая помогала сбежать Януковичу и захватывала Крым.

Как говорится, гибель полка – трагедия, гибель полковника – разгром.

К числу этих полковников и генералов можно смело добавить ноль и умножить на два. А то и три – судя по количеству уничтоженных нами командных пунктов.

Да, тяжело – Харькову, Мариуполю, Ахтырке.

Но над обойдённым и полуокруженным противником Черниговом сбивают российские самолёты, ходят в лихие рейды и собирают пленных под Сумами, как огромная мясорубка перемалывает врага полуокруженная Харьковщина.

Что удивительно и требует прояснения?

Для многих украинцев то, что мы ещё не проиграли – это героическое, но чудо.

У некоторых до сих пор присутствует настроение:

наши успехи – временный фарт. Нужно забирать выигрыш и договариваться с Путиным.

Да нет же.

Все это было преопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией.

Я знаю мнение многих военных мира.

Они в шоке – от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство.

Сегодня это официально признали министерства обороны США, Британии, глава НАТО.

Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришёлся в макеты?..

И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные – это все трезвый и хладнокровный расчёт, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии.

Нам давали 48 часов – лучшие военные мира.

На десятые сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба.

Наши успехи – закономерность. Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи.

Сочетание высочайшего уровня вооружённых сил и народного сопротивления и перемелет здесь российскую военную машину.

Российская армия не сильная. Она просто длинная.

Восемь из десяти путинских армий здесь.

Здесь мы их и похороним.

Это займёт время.

Но это не будет случайным успехом.

Это – результат нашей с вами общей работы. Всех нас.

И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет.

Даже сейчас, когда в Кремле ещё время надуваться и хорохориться, оно открыто признают, что оккупировать Украину невозможно и – не собираются.

Мы их ещё погоним назад.

Все наши дома и города вернуться к нам.

Это наша война Судного дня.

Это наша Родина сбрасывает с себя семисотлетние оковы Орды, уродливое историческое искажение давней идеи Руси.

Сотни лет тяжелого проклятия.

Цена не будет легкой.

Но победа изменит все. Всю судьбу Европы и мира

Поэтому, закономерность нашей победы ещё и историческая.

За нами – правда киевских князей Древней Руси.

За нами – Святослав, Владимир, Богдан.

Мы уже переиграли Круты, разнесся в этот раз под ними элитные московские части.

14 бригада (бывшая 51, расстрелянная Безлером и в Иловайске) сегодня вклинивается в центр боевых порядков российских войск – рубит, рубит, рубит, с плеча.

Переиграем мы весь этот морок, который на нас наводили столетиями.

Все закономерно. Все неслучайно. Защитим нашу Неньку – многократно раненую, оболганную, забытую, нашу Маму.

Защитим народную душу.

За предков. За купола Софии. За кручи над Днепром. За детей. За внуков и правнуков, которым идти к заездам.

Нам повезло стать поколением, которое исправит тысячелетнюю несправедливость.

Которое откроет двери в новый мир.

Я лично – глубоко удовлетворён.

Поставим точку в истории Московии.

Поднимем истинную Украину.

Джерело: блог Олексія Арестовича

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