Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва



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Вам особливо пощастить, якщо на вулицях Будапешта ви побачите яскраві різдвяні трамваї і тролейбуси

Фотограф Тамаша Ріцаві завжди намагається в своїх роботах зловити ефемерний момент. Це спосіб порівняти старе і нове, згадати ті дні, які давно минули, і виявити магію, яка захована в кожному місті. І здається, Будапешт - найкраще для цього місце.

Тамаша Ріцаві півдня працює водієм автобуса, а протягом решти часу фотографує. І Різдво - прекрасний час, щоб зобразити особливу атмосферу, притаманну тільки цьому періоду. Саме в грудні місто оживає і освітлюється яскравими миготливими вогниками.

Джерело: BigPicture