  1. Головна
  2. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва

    • Розсилка
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва

    Вам особливо пощастить, якщо на вулицях Будапешта ви побачите яскраві різдвяні трамваї і тролейбуси

    Фотограф Тамаша Ріцаві завжди намагається в своїх роботах зловити ефемерний момент. Це спосіб порівняти старе і нове, згадати ті дні, які давно минули, і виявити магію, яка захована в кожному місті. І здається, Будапешт - найкраще для цього місце.

    Читайте також

    1 з 26
    на весь екран згорнути
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва
    Магічні фотографії Будапешта, який готується до Різдва

    Тамаша Ріцаві півдня працює водієм автобуса, а протягом решти часу фотографує. І Різдво - прекрасний час, щоб зобразити особливу атмосферу, притаманну тільки цьому періоду. Саме в грудні місто оживає і освітлюється яскравими миготливими вогниками.

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    Будапешт Угорщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ