Українці вважають, що Степанов краще за Супрун відстоює їхні інтереси – опитування



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Максим Степанов очолює МОЗ з 30 березня 2020 року

Лише 6% опитаних вважають, що Супрун краще за всіх відстоювала інтереси українців під час провадження медреформи

Чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов захищає інтереси українців при реформуванні медичної галузі більше, ніж будь-хто з інших політиків і публічних людей у країні. Про це свідчать дані опитування соціологічних служб «Центр Разумкова» і Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Зокрема, такої думки дотримуються 19% респондентів. При цьому тільки 6% опитаних думають, що інтереси українців при реформуванні галузі охорони здоров'я відстоювала колишня в.о. міністра Уляна Супрун.

16% вважають, що їхні інтереси захищає президент Володимир Зеленський, 15% - вказали на лікаря і блогера Євгена Комаровського, 14% - на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка і 3% - на голову парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайла Радуцького.

35% громадян вважають, що ніхто з перерахованих осіб не відстоює їхні інтереси.

Опитування проводилося з 3 по 9 липня методом інтерв'ю «обличчям до обличчя» і охопило 2022 респонденти, за винятком Криму й окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%. Фінансування опитування здійснено в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.





